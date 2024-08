I comitati contro l’assalto eolico che minaccia la Sardegna in piazza a Oristano per dire “No alla speculazione”.

Mentre prosegue in tutti i Comuni la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare Pratobello 24, gli attivisti hanno organizzato una manifestazione di protesta in piazza Eleonora.

Dopo un breve corteo si sono succeduti gli interventi dei vari rappresentanti. Tra loro Bustianu Cumpostu di Sardigna Natzione: «Il popolo sardo deve sapere se il governo regionale è in grado o meno di opporsi a queste speculazioni. Altrimenti se non è in grado occorre trovare altre soluzioni, compresa quella di rivolgersi alla Corte dell’Aja», ha spiegato ai microfoni del Tg di Videolina.

Presente all’iniziativa anche l’artista Manu Invisible, che ha realizzato “live” un’opera contro la «Distruzione» del territorio sardo: «Anche l’arte può essere utile per veicolare il messaggio che la tecnologia, come quella del fotovoltaico e dell’eolico, se non padroneggiata bene può davvero distruggere la nostra terra».

