Venerdì 22 e sabato 23 agosto, a Curcuris, nuovo appuntamento con il Festival Comunitario.

Organizzato dal Comune, in collaborazione con la “Fondazione di Sardegna”, prosegue il cartellone delle iniziative che ruotano sempre attorno al tema dell’edizione 2025 “Andata&Ritorno – Un viaggio tra cultura ed eventi”.

Nel weekend, venerdì, dalle 21.15, negli spazi di “Casa Pilloni”, il cinema all’aperto, con la proiezione del film “Anywhere Anytime”, di Milad Tangshir. L’ingresso è gratuito, non è prevista prenotazione e saranno disponibili massimo 100 posti. Sabato 23, invece, dalle 22, in piazza Santa Maria, appuntamento con la musica live. Con ingresso gratuito si esibiranno i “Zirichiltaggia”, con un tributo a Fabrizio De Andrè.

© Riproduzione riservata