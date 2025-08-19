Da giovedì 21 a domenica 24 agosto, Siamanna in fermento per i festeggiamenti in onore della patrona Santa Lucia. L’organizzazione è a cura dell’omonimo comitato classe 1975, in collaborazione con la parrocchia, l’amministrazione comunale, la Pro loco e tutta la comunità.

Gli spettacoli si terranno in piazza Minieri. Il via giovedì 21, alle 22, con la serata folk presentata da Roberto Tangianu, con i gruppi di Villaurbana, Simaxis, e San Sebastiano di Samugheo. Alle 23 “Fantasias de Ballos”; conclude Dj Sandro Azzena. Venerdì 22, alle 10, la processione accompagnata dalla confraternite di Siamanna e dei paesi vicini, con “Is Cantadoris de sa processioi”, il gruppo folk di Simaxis, i cavalieri e gli abiti tradizionali; a seguire la Santa Messa solenne presieduta da Monsignor Antonino Zedda.

Alle 22, per la parte civile, l’atteso concerto de “Le Vibrazioni”; chiusura con Dj Antonello Paba. Sabato, alle 18.30, la processione per le vie del paese. Alle 22, invece, la serata danzante anni ’90 intitolata “Sueno de Ibiza”, con Dj Walter Fargetta e Leonardo Greco Vocalist; chiude Dj Andrea Camedda. Domenica, ultimo giorno di festa: alle 17.30 i giochi per bambini con “Max Animazioni”. Alle 22 la gara poetica con Celestino Mureddu e Diego Porcu, accompagnati da “Su Cuntrattu Seneghesu”. Aprono e chiudono la serata i fisarmonicisti Giuliano Armas e Manuel Tatti.

