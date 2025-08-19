Masullas, appuntamento con la commedia "Pan'e Presta"Lo spettacolo è in programma per mercoledì 20 agosto in piazza Sepulveda
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Appuntamento con il teatro, mercoledì 20 agosto, a Masullas.
A partire dalle 22, in piazza Sepuvelda si aprirà il sipario e verrà presentata la commedia teatrale in due atti di Tonio Dei, intitolata “Pan’e Presta”, proposta dalla Filodrammatica Guspinese.
L’evento, inserito all’interno della programmazione dell’Estate Masullese (il cartellone di eventi dedicato a tutte le fasce di età che accompagnano i residenti da giugno a settembre), è organizzato dalla Pro loco di Masullas con il contributo del Comune.