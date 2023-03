Il corteo dei cittadini che chiedono di difendere la sanità ha invaso le strade del centro di Oristano.

Striscioni e megafoni per urlare la necessità di salvaguardare il diritto alla salute.

Poco prima oltre duecento auto in arrivo dal Mandrolisai e dal Barigadu sono arrivate in città e si sono date appuntamento nel parcheggio dietro l’ospedale.

In un primo momento l’idea era quella di arrivare a Oristano a bordo di un centinaio di trattori, ma la Questura non ha autorizzato l’arrivo dei grossi mezzi in città.

Poi i cittadini delle zone interne si sono uniti al Comitato per la difesa della salute; il corteo si è snodato fino a piazza Roma per poi ritrovarsi in via Carducci davanti agli uffici della Asl.

