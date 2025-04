Un appuntamento che si ripete per non lasciare che il tempo cancelli il sacrificio di chi ha perso la vita a causa della “fibra killer”.

Come ogni anno, Oristano rinnova il suo impegno nella Giornata Mondiale dedicata alle vittime dell'amianto. Domani alle 9.30, nella rotonda di via Petri, davanti al monumento simbolo della lotta all’eternit, è in programma una cerimonia commemorativa organizzata dal Comune e dall’Associazione regionale ex esposti amianto «per rinnovare l’impegno - spiega il sindaco, Massimiliano Sanna - per la tutela della salute, la prevenzione ambientale e la difesa dei diritti degli ex esposti».

Alle 10.30, nei locali dell’ITIS Othoca, si svolgerà un seminario formativo rivolto a studenti, docenti, autorità e cittadini, nell’ambito del progetto “AmiantoZero”, promosso in collaborazione con la Pro Loco di Oristano e l’ITIS Othoca.

L’occasione per inaugurare una mostra multimediale sulla presenza dell’amianto nella città che, assieme a Marrubiu, ha pagato un prezzo altissimo per la presenza di due fabbriche «i cui siti - ha ricordato pochi giorni il presidente di AREA, Giampaolo Lilliu - non sono mai stati bonificati».

Non è casuale la scelta di organizzare la manifestazione in una giornata di chiusura delle scuole «per consentire la presenza degli studenti - osserva l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda - La prevenzione e l’informazione sono strumenti fondamentali nella lotta contro l’amianto».

