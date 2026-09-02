Un donna in gravidanza al settimo mese e la figlia di tre anni, oggi intorno alle 18,15, sono rimaste ferite in un incidente stradale all’uscita del centro abitato di Busachi, lungo la strada provinciale 32.

Coinvolte nello scontro frontale, avvenuto per cause da accertare, una Chevrolet Matiz che procedeva in direzione Diga del Tirso e una Jeep Cherokee che andava verso Busachi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Abbasanta. Madre e figlia sono uscite autonomamente dall'abitacolo e sono state subito soccorse dal personale sanitario.

La donna, ferita ad un braccio, e la sua bambina, per precauzione, sono state trasportate all'ospedale Brotzu di Cagliari con l'elisoccorso Areus.

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