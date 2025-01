Da gennaio 2025 cambiano le modalità di consegna dei buoni per la celiachia, che verranno forniti in modalità elettronica. I cittadini residenti nel Distretto Socio-Sanitario di Oristano dovranno recarsi presso l’Ufficio Protesi e Ausili, in via Carducci, 4, al primo piano.

Gli utenti con cognome dalla lettera “A” alla lettera “M” il mercoledì 22 e 29 gennaio 2025, dalle 8.30 alle 11.30; gli utenti con cognome dalla lettera “N” alla lettera “Z” il venerdì 17 e 24 gennaio 2025, dalle 8.30 alle 11.30.

«Gli interessati dovranno presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria - fanno sapere dalla Asl - Nel caso in cui ritirino i buoni elettronici per conto di altre persone, ad eccezione dei figli minori, è necessario compilare il modulo di delega e la fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato. Si precisa che gli utenti che possiedono il buono cartaceo possono continuare ad utilizzarlo fino a nuova comunicazione o convocazione del Distretto socio-sanitario».

