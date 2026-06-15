È stata trovata sotto il sole, legata con una corda di circa un metro in una piazzola sulla circonvallazione di Silì. La povera cagnetta è stata notata da alcuni passanti che hanno lanciato l’allarme. Subito Liù, così è stata ribattezzata la cagnolina di razza Sharpei, è stata soccorsa e affidata alle cure dei veterinari della clinica Duemari di Oristano.

Dai primi riscontri è emerso che la cagnolina è completamente cieca a un occhio e anche l’altro è piuttosto compromesso a causa di vecchie lesioni. L’animale ha le zampe gonfie dovute presumibilmente a un’infezione provocata dai tantissimi forasacchi che le si sono conficcati nelle zampe.

Una situazione critica, nelle prossime ore i veterinari potranno avere un quadro più chiaro. E intanto nascono mille interrogativi: come può essere finita là e soprattutto chi può averla lasciata sotto il sole e in quelle condizioni. «Cos’altro dovremo vedere? – si legge sulla pagina Facebook della clinica Duemari – Adesso anche i cani di razza». Effettivamente nei vari casi di abbandono, la maggior parte degli animali sono randagi o comunque cani non di razze particolari come il Sharpei.

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