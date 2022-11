Nuovo scossone nel centrodestra oristanese.

Il possibile ingresso di Carmen Murru nell'esecutivo di Massimiliano Sanna , dopo le dimissioni dell'assessora ai Servizi Sociali Giovanna Bonaglini, rischia di far esplodere lo scontro interno all'Udc.

Paolo Angioi, consigliere comunale eletto nel partito, rompe il silenzio e giudica "inopportuno il cambiamento repentino nella composizione dei gruppi consiliari".

Per l'esponente della maggioranza "l'incarico in Giunta che il partito deve esprimere va assegnato a chi era candidato con la lista Udc, come da accordi".

Il malumore serpeggia anche tra altri candidati rimasti fuori dai banchi del Consiglio. "Gli accordi pre-elettorali prevedevano che i ruoli di governo fossero coperti, nel caso di indisponibilità degli eletti, dai primi dei non eletti a scalare - sostiene Pietro Piu -. Così è stato per Antonio Franceschi e Giovanna Bonaglini. La stessa modalità ci aspettiamo per la sostituzione dell'assessora Bonaglini”.

Domani il vertice di maggioranza aperto ad assessori e consiglieri. Sempre che il sindaco non decida di prendere altro tempo.

