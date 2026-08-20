Oristano, bonus rifiuti: dopo la polemica il Comune apre al pagamento sul contoResta invariata la possibilità di presentare la richiesta allo sportello comunale di via Garibaldi
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Dal Comune arriva una precisazione sulle modalità di riscossione del bonus sociale rifiuti legato alla TARIP. I contribuenti che non possono recarsi agli sportelli del Banco di Sardegna per incassare direttamente il rimborso potranno ora chiedere l’accredito sul proprio conto corrente bancario o postale.
Per farlo sarà sufficiente inviare una mail all’Ufficio contabilità del Comune, indicando i dati anagrafici del beneficiario, il codice fiscale e l’IBAN di un conto intestato allo stesso beneficiario. In alternativa, la richiesta potrà essere presentata di persona all’Ufficio tributi di via Garibaldi.
La precisazione arriva dopo la polemica sollevata nei giorni scorsi dal consigliere di minoranza Francesco Federico, che aveva contestato le modalità di pagamento dei rimborsi, arrivati a centinaia di contribuenti. Al centro delle critiche c’era in particolare la necessità di recarsi fisicamente in banca per incassare il bonus, con i disagi che questo può comportare soprattutto per chi ha difficoltà a spostarsi.
Ora il Comune introduce dunque una possibilità in più: chi non è nelle condizioni di raggiungere gli sportelli potrà ricevere il rimborso direttamente sul proprio conto. Resta invece invariata la possibilità di presentare la richiesta allo sportello comunale di via Garibaldi.