Da oggi, lunedì 5 ottobre, l’Ecocentro mobile di Oristano torna a seguire il calendario invernale. Il servizio, gestito da Formula Ambiente nell’ambito dell’igiene urbana del Comune di Oristano, continuerà a raggiungere durante la settimana le diverse frazioni e borgate della città.

Il lunedì il mezzo sarà a Torregrande, dalle 7 alle 10, e a Donigala, dalle 10.15 alle 13. Il martedì gli appuntamenti cambiano a seconda della settimana: il primo e il terzo martedì del mese l’Ecocentro mobile sarà in piazza Baden Powell, dalle 7 alle 10, e in via Leone XIII, dalle 10.15 alle 13. Il secondo e il quarto martedì, invece, toccherà Massama, dalle 7 alle 10, e Nuraxinieddu, dalle 10.15 alle 13.

Il mercoledì l’appuntamento è fisso a Silì, dalle 9 alle 12, mentre il secondo sabato del mese il servizio sarà disponibile a San Quirico, sempre dalle 9 alle 12.

Con il ritorno al programma invernale cambiano quindi frequenza e distribuzione delle tappe, mentre resta la possibilità di utilizzare il servizio mobile per il conferimento nelle giornate previste.

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