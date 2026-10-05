Odori sgradevoli e numerose segnalazioni da parte dei cittadini. Ecco perché il Comune ha deciso di intervenire. Il sindaco di Simaxis, Ignazio Addari, dopo aver constatato di persona, insieme agli amministratori, i cattivi odori provenienti dall'impianto della Hmo Srl, che si occupa della gestione e del trattamento di sottoprodotti animali, ha inviato una nota alla Procura di Oristano, al Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e al Nucleo Operativo Ecologico di Cagliari, agli assessorati regionali della Difesa dell’Ambiente, dell’Igiene e della Sanità e dell’Assistenza Sociale, ad Arpa, al Consorzio di Bonifica e al Servizio Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche dell’Asl di Oristano.

«A questo Comune continuano ad arrivare segnalazioni da parte di cittadini, titolari di attività commerciali e clienti degli esercizi presenti nelle aree limitrofe allo stabilimento Hmo, ubicato sulla strada statale 388 - si legge nel documento - I segnalanti evidenziano che si manifestano emissioni odorigene di forte intensità e a carattere nauseabondo, tali da arrecare grave disagio alla popolazione e da pregiudicare sensibilmente il regolare svolgimento delle attività commerciali e la permanenza dei clienti».

L’obiettivo degli amministratori è quello di ottenere un intervento urgente, visto che la situazione, come spiega il Comune, si protrae ormai da tempo. «Continueremo a monitorare costantemente la situazione a tutela di tutta la comunità», conclude il sindaco Addari.

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