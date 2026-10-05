Nuovi abitanti a Baradili. Il Comune di Baradili mette in campo un nuovo incentivo per contrastare lo spopolamento e favorire l’arrivo di nuovi residenti. Con la determinazione del 5 ottobre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) è stato approvato il bando per la concessione di contributi fino a 10 mila euro destinati all’acquisto o alla costruzione della prima casa.

La misura dispone complessivamente di 10 mila euro stanziati nel bilancio comunale. Il contributo è previsto per tre tipologie di intervento: l’acquisto di aree edificabili private, l’acquisto di aree comprese nel piano di zona (Peep) tra via Genuri e via Setzu e l’acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale.

Il requisito centrale è il trasferimento della residenza a Baradili: chi ottiene il contributo dovrà abitare stabilmente nell’immobile e mantenere la residenza per almeno 10 anni.

L’iniziativa si inserisce nelle politiche comunali e regionali di contrasto allo spopolamento dei piccoli centri della Sardegna e punta a favorire l’insediamento stabile di nuovi nuclei familiari, incentivando allo stesso tempo il recupero del patrimonio abitativo e l’utilizzo delle aree edificabili.

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 novembre 2026, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico. Il Comune si riserva inoltre la possibilità di incrementare le risorse disponibili qualora le richieste superassero lo stanziamento iniziale.

(Unioneonline/En.Ne)

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