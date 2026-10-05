A tanca Regia Issed Baia AA e Istella Oroteddesa vincono il 64esimo Premio regionale sardo. Nell’impianto Asvi di Abbasanta due femmine conquistano la combinata per anglo arabo e sella italiano.

La manifestazione per puledri di 3 anni si è svolta nel fine settimana secondo i regolamenti e il disciplinare del Masaf e ha riguardato tre prove: morfo-attitudinale, salto in libertà e obbedienza e andature.

La combinata per l’anglo arabo, che tiene conto del punteggio in tutte e tre le prove, ha visto il successo di Issed Baia AA, allevata da Sebastiano Dessì e presentata da Marco Dessì. Nello specifico, Issed Baia è arrivata prima nella prova morfo-attitudinale, seconda nel salto in libertà e quinta in obbedienza e andatura; a completare il podio della combinata il secondo posto di Ira Bonorvese AA e il terzo di Ibn Battuta AA.

Nella competizione per il sella italiano la combinata è stata vinta, invece, da Istella Oroteddesa, figlia del pluricampione sardo di salto ostacoli Rubacuore Baio, allevata da Quirico Burra e presentata da Luigi Iriu: suo il primo posto in obbedienza e andature, ma anche il terzo nel salto in libertà; a seguire, Cor Va Loi e Azahara.

© Riproduzione riservata