A Oristano saranno 1.424 le famiglie coinvolte nella nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, al via oggi, 5 ottobre. Un’indagine che, dal 2018, ha sostituito il tradizionale censimento decennale con una rilevazione annuale, condotta su un campione rappresentativo della popolazione.

La città di Eleonora partecipa quest’anno alla rilevazione cosiddetta “da Lista”, che riguarda le famiglie inserite nel campione estratto dal Registro base degli individui e i relativi alloggi. L’obiettivo è raccogliere dati sulle principali caratteristiche demografiche e socio-economiche della popolazione, utili a fotografare il territorio e a confrontarne l’evoluzione nel tempo e con quella delle altre realtà italiane.

Le famiglie interessate riceveranno una lettera nominativa con tutte le informazioni necessarie e le credenziali per accedere al questionario online. La compilazione autonoma attraverso il sito Istat sarà possibile fino al 6 dicembre. Dal 12 novembre al 23 dicembre sarà invece possibile chiedere assistenza all’Ufficio comunale di censimento o ai rilevatori incaricati. Dopo il 6 dicembre, il questionario potrà essere compilato esclusivamente con il loro supporto.

La rilevazione si concluderà il 23 dicembre. Partecipare non è facoltativo: il Censimento è previsto dalla legge e per le famiglie estratte dal campione la compilazione costituisce un obbligo.

A Oristano il Centro comunale di rilevazione è in piazza Eleonora d’Arborea 44, al piano terra. È aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Per informazioni è possibile chiamare lo 0783 791453 (oppure con le ultime tre cifre 450, 452 e 247) oppure il Numero Verde Istat 1510, attivo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 21, fino al 23 dicembre.

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