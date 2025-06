Il Comune di Oristano ha pubblicato l’elenco provvisorio degli ammessi e degli esclusi al Bonus Idrico Integrativo per l’anno 2025, un importante sostegno economico volto ad alleggerire il costo delle bollette per le famiglie in condizioni socio-economiche fragili.

Il beneficio, previsto dal regolamento approvato da Egas, è destinato agli utenti dei Comuni serviti da Abbanoa. Alla chiusura del bando, fissata al 30 maggio 2025, sono pervenute 371 istanze, sette delle quali respinte in quanto doppie.

A seguito dell’istruttoria condotta dagli uffici comunali, 345 domande sono state accolte: 322 relative a utenze dirette e 23 a utenze indirette. Sono invece 19 le istanze escluse per il mancato rispetto dei requisiti richiesti, tra cui l’insufficienza del valore Isee o l’assenza di residenza nel Comune di Oristano.Le risorse assegnate da Egas per il 2025 ammontano a 40.440,87 euro, ripartite in base alla popolazione residente e alla superficie territoriale del Comune. Il contributo sarà erogato non in forma diretta, ma come sconto in bolletta nelle prossime fatturazioni emesse dall’ente gestore del servizio idrico.

Gli elenchi, pubblicati in forma anonima nell’albo pretorio comunale per garantire la riservatezza, possono essere consultati dagli interessati.

Chi ritiene di aver subito un’esclusione ingiustificata potrà presentare ricorso entro 60 giorni al Tar oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. Il Comune invita i cittadini a informarsi e a contattare gli uffici per chiarimenti o segnalazioni.

