Oristano, blitz dei ladri durante il funerale di Sandro LombardiColpo nella casa di campagna dell’ex Componidori scomparso due giorni fa
Non si sono fermati nemmeno davanti al lutto. E a poche ore dal funerale o forse mentre la cerimonia era ancora in corso, hanno rovistato nella casa di campagna di Sandro Lombardi, ex Componidori e giudice della Sartiglia scomparso due giorni fa a causa di un improvviso malore. I ladri hanno portato via attrezzi da lavoro ma al di là del valore, resta un gesto gravissimo. Un vero atto di sciacallaggio verso cui è immediata e decisa la condanna da parte della comunità oristanese a iniziare dal mondo della Sartiglia.
Il furto è stato messo a segno presumibilmente nella tarda serata di ieri, quando approfittando dell’assenza di tutti i familiari che stavano dando l’ultimo saluto a Sandro Lombardi, i ladri hanno forzato il cancello dell’abitazione a San Quirico. E poi hanno portato via diversi attrezzi per un valore di migliaia di euro.
L’episodio è stato segnalato alla polizia che ha subito avviato gli accertamenti per cercare di fare luce sul blitz e risalire ai responsabili.