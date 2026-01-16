Non si sono fermati nemmeno davanti al lutto. E a poche ore dal funerale o forse mentre la cerimonia era ancora in corso, hanno rovistato nella casa di campagna di Sandro Lombardi, ex Componidori e giudice della Sartiglia scomparso due giorni fa a causa di un improvviso malore. I ladri hanno portato via attrezzi da lavoro ma al di là del valore, resta un gesto gravissimo. Un vero atto di sciacallaggio verso cui è immediata e decisa la condanna da parte della comunità oristanese a iniziare dal mondo della Sartiglia.

Il furto è stato messo a segno presumibilmente nella tarda serata di ieri, quando approfittando dell’assenza di tutti i familiari che stavano dando l’ultimo saluto a Sandro Lombardi, i ladri hanno forzato il cancello dell’abitazione a San Quirico. E poi hanno portato via diversi attrezzi per un valore di migliaia di euro.

L’episodio è stato segnalato alla polizia che ha subito avviato gli accertamenti per cercare di fare luce sul blitz e risalire ai responsabili.

