Nessuna eccezione, i pediatri non ci sono nemmeno per i bambini che soffrono più di altri. In un paese dell’Oristanese c’è una mamma che sta vivendo un dramma nel dramma, un incubo senza fine che lei stessa ha deciso di raccontare con la speranza che l'Asl di Oristano intervenga immediatamente.

«Come tanti bambini anche il mio di 5 anni dai primi giorni di marzo non ha più il pediatra a causa del suo trasferimento - si sfoga la mamma - Per me però la situazione è ben diversa: il mio bambino è malato, ha la leucemia. Il medico quindi è ancora più essenziale. Ora è in terapia di mantenimento. È vero che posso avere le ricette via mail dal Microcitemico dove mio figlio è in cura da quando aveva tre anni, ma spesso deve essere visitato perché non sta bene. Durante lo scorso fine settimana ad esempio ha avuto la febbre alta, e io oggi sono stata costretta a contattare un pediatra a pagamento. Non è giusto».

La donna la settimana scorsa si è recata negli uffici della Asl di via Carducci, dove viene effettuata la scelta del medico: «Ho chiesto all'operatore di trovarmi una soluzione, di chiedere a uno dei pochi pediatri presenti in provincia di aggiungere alla loro lista di pazienti mio figlio, visto il caso particolare. Mi è stato detto però che nessun medico ha accettato. Non mi hanno spiegato il motivo». Ma non solo: «La stessa operatrice - va avanti - mi ha consigliato di lamentarmi all’Ufficio personale. Tutto questo è grave, io non posso essere lasciata sola. Il mio bambino non si merita questo. Anche questo».

