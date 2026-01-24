Oristano, attesa per scoprire il mini capo corsa che guiderà la Sartiglietta di cannaIl sorteggio sarà effettuato tra i bambini che frequentano il catechismo nella parrocchia di Sant’Efisio
Al posto dei cavalli ci saranno le canne, rigorosamente bardate con le rosette di carte. E poi via di corsa veloci per tentare di prendere la stella indossando il costume di Carnevale. E per tantissimi bambini, amanti della Sartiglia, quella vera, diventa un sogno che si realizza.
Nel quartiere di Su Brugu, a Oristano, fervono i preparativi per una nuova edizione della Sartill’e canna, in programma domenica 8 febbraio. Una festa di Carnevale iniziata negli anni Settanta e mai interrotta grazie all’Associazione per la tutela e l’incremento dei cavallini di canna, vera anima della manifestazione.
I soci hanno raccolto le canne qualche settimana fa, e ora sono impegnati a realizzare i cavallini che poi domenica 8 febbraio verranno distribuiti a tutti i bambini: delle vere opere d’arte.
Domani, 25 gennaio, verrà svelato il nome del mini capo corsa che guiderà la mini giostra. Ci sarà l' estrazione a sorte tra i bambini che frequentano il catechismo nella parrocchia di Sant’Efisio.
L’appuntamento è nel salone parrocchiale dopo la messa delle 10.30. Il rito sarà accompagnato dal rullo dei tamburi e dallo squillo delle trombe. Saranno presenti, infatti, i mini tamburini e trombettieri della Pro Loco.
La cerimonia si terrà nel salone che è diventato la “Scuderia Su Brugu”. Poi bisognerà attendere l'8 febbraio: saranno tre ore di festa nel piazzale dietro la chiesa.