Buone notizie per i dipendenti della Asl di Oristano.

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per usufruire del servizio di asilo nido aziendale per l’anno educativo 2024/2025 al nido comunale di Oristano di via Libeccio. Il servizio, garantito grazie alla convenzione sottoscritta con il Comune di Oristano, è riservato a un numero massimo di venti bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, figli dei lavoratori impiegati nella Azienda socio-sanitaria locale di Oristano o nell’Azienda regionale della salute, la cui sede lavorativa ricada nell’ambito territoriale della Asl 5.

«Nel caso in cui dovesse pervenire un numero di domande superiore – si legge in una nota - si provvederà a stilare la graduatoria secondo il regolamento per l’accesso all’Asilo nido aziendale».

I beneficiari potranno frequentare la struttura comunale con una riduzione del 20% della retta, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14, con il possibile prolungamento orario dalle 7.30 alle 14.30 (stanti le condizioni previste e previa autorizzazione da parte del Comune di Oristano). I lavoratori Asl o Ares interessati potranno inviare la propria manifestazione d’interesse tramite pec a protocollo@pec.asloristano.it, oppure consegnarla al Protocollo Asl di via Carducci, 35 (aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 11 alle 13) entro il 30 maggio 2024, compilando il modulo disponibile sul sito nuovo.asloristano.it, dove si potranno anche consultare il bando e il regolamento.

© Riproduzione riservata