Finalmente il medico. Ci sono buone notizie per chi è rimasto senza assistenza sanitaria. Anche Oristano, infatti, avrà il suo ambulatorio straordinario di comunità territoriale. Sarà attivo da dal 4 ottobre, ogni mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14, nei locali della sede della guardia medica, in via Carducci 33.

Il servizio sarà rivolto ai pazienti di Oristano ma anche di Palmas Arborea e Santa Giusta. «Un risultato importante per la nostra direzione generale – hanno detto il direttore generale della Asl 5, il dottor Angelo Maria Serusi e il dottor Alessandro Baccoli, coordinatore dell’ufficio di integrazione ospedale-territorio – L’apertura dell’Ascot di Oristano consentirà di alleggerire il lavoro della guardia medica nelle ore notturne, dove ora si recano pazienti anche per farsi prescrivere delle ricette».

Sono in tutto 24 gli Ascot nella provincia di Oristano: Allai, Ardauli, Baratili, Bauladu, Busachi, Flussio, Fordongianus, Ghilarza, Masullas, Milis, Narbolia, Nurachi, Samugheo, San Vero Milis, Oristano, Seneghe, Simaxis, Solarussa, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes, Uras, Villaurbana e Zeddiani.

«I cittadini, privi del medico di famiglia, muniti di tessera sanitaria - fanno sapere ancora dalla direzione della Asl - possono recarsi gratuitamente nelle strutture nei giorni e negli orari pubblicati sul sito www.asl5oristano.it per richiedere prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari, certificati di malattia e ogni altra prestazione riconosciuta dagli Accordi Collettivi Nazionali».

