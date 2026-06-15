L’elenco degli aventi diritto è pronto, ma l’erogazione del Reddito di inclusione sociale dipenderà dalle decisioni della Regione.

Il Comune di Oristano ha approvato la graduatoria definitiva del REIS 2026 e l’elenco delle domande escluse, definendo così il quadro del fabbisogno economico da trasmettere a Cagliari. «La graduatoria, al momento, ha il solo scopo di quantificare il fabbisogno finanziario massimo relativo al Comune di Oristano al fine della comunicazione agli uffici regionali», chiarisce l’assessora ai Servizi sociali Giulia Murgia. Sarà infatti la Regione, una volta raccolti i dati inviati dai Comuni sardi, a stabilire l’entità delle risorse da assegnare.

L’inserimento nell’elenco non equivale dunque all’accesso automatico al beneficio. I nuclei risultati idonei possiedono i requisiti richiesti dalla misura, ma diventeranno beneficiari soltanto dopo il trasferimento dei fondi. Se gli stanziamenti copriranno l’intero fabbisogno, tutte le famiglie ammesse potranno ottenere il sostegno; diversamente si procederà seguendo l’ordine della graduatoria, con eventuali scorrimenti legati a rinunce o decadenze.

Chi è stato ammesso con riserva, in attesa dell’esito della richiesta dell’Assegno di inclusione (ADI), dovrà inoltre comunicare autonomamente al Comune l’esito della pratica, inviando la documentazione dell’INPS. Il contributo economico sarà erogato solo dopo l’adesione al patto di inclusione progettuale previsto dalla misura.

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