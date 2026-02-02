“Non fermiamoci mai, e doniamo”. Anche per il mese di febbraio 2026 l’appello puntuale del dottor Mauro Murgia, direttore del centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano, per invitare tutti i cittadini a donare il sangue, un gesto solidale e importante per chi soffre. Inoltre è stato diffuso il calendario delle tredici giornate di raccolta di sacche di sangue organizzate con le sezioni locali dell’Avis proprio nel mese di febbraio. La Asl ricorda che si può sempre donare presso il centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 12. Non occorre prenotarsi. Il dottor Murgia ha precisato: “Solo nella nostra sede possiamo ricavare dalla stessa sacca anche un’unità di piastrine necessaria per i pazienti oncoematologici”. Sempre il dottor Murgia ha aggiunto: “E’ importante donare il sangue. Una dimostrazione di sensibilità e solidarietà, che ci consente di continuare a soddisfare il bisogno dei cittadini del nostro territorio”. Ma non solo. A febbraio i volontari delle sezioni locali dell’Avis saranno in campo per diverse giornate di raccolta di sacche di sangue, sempre in collaborazione con il centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano. Ssabato 7 a Suni, domenica 8 a Baressa e Marrubiu, venerdì 13 a Bosa, sabato 14 a Paulilatino, domenica 15 ad Arborea, venerdì 20 a Ghilarza, sabato 21 a Solarussa, domenica 22 ad Ales, venerdì 27 a Bosa e sabato 28 febbraio a Santa Giusta.

