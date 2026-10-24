La Ztl parte, ma le polemiche non si fermano. L’annuncio della sperimentazione dal 1° novembre, dopo mesi di rinvii, riapre le crepe nella maggioranza del sindaco Massimiliano Sanna.

Secondo le indiscrezioni che filtrano da Palazzo Campus Colonna, la decisione sarebbe stata presa senza un nuovo confronto con gli alleati. Una questione che da sempre divide la coalizione e che in passato era costata anche la poltrona all’assessore Ivano Cuccu.

Adesso a chiedere di rimettere tutto in discussione è Fulvio Deriu, presidente della commissione Urbanistica: «Sosterrò la necessità di procedere alla valutazione di una revoca dei provvedimenti istitutivi della nuova ZTL, non essendoci le condizioni per poterla attuare».

Deriu precisa di intervenire a titolo personale e contesta il cambio di programma rispetto alla sperimentazione estiva, inizialmente prevista dal 1° giugno al 31 agosto. «La condivisione di una sperimentazione estiva non può essere considerata un assenso alla sua attuazione in qualsiasi periodo dell’anno», osserva, chiedendo una nuova valutazione con l’intera maggioranza.

A preoccupare è soprattutto il calendario, con le restrizioni previste nel periodo degli acquisti natalizi. «Introdurre restrizioni proprio il sabato pomeriggio e per l’intera domenica, rischia di scoraggiare la frequentazione del centro», avverte Deriu. E la tolleranza annunciata per la fase sperimentale, aggiunge, «non risolve queste criticità». Per il presidente del parlamentino «Una regolamentazione degli accessi deve inserirsi in una visione complessiva, corroborata da parcheggi, servizi ed alternative concrete. La presenza dei varchi non può sostituire questa valutazione».

La questione sarà portata in commissione, dove il presidente sosterrà la necessità di riconsiderare il provvedimento. «Riformare le decisioni assunte – conclude – rappresenta un segno di ascolto e di maturità politica».

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