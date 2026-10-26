Le scuole cittadine continuano a destare preoccupazione. Dopo l’allarme per le condizioni del cortile del Frassinetti e i disagi alla scuola media Alagon, ora i riflettori si accendono sulla primaria Sacro Cuore, dove una parte degli alunni è rientrata in classe mentre il giardino versa ancora in condizioni di degrado e i lavori di riqualificazione non sono conclusi. Sulla situazione interviene con un’interpellanza la consigliera comunale Carla Della Volpe, prima firmataria del documento sottoscritto dalla minoranza di centrosinistra.

Nell’atto si parla di uno spazio esterno in condizioni «indecenti e di forte degrado», caratterizzato da «vegetazione incolta, accumulo di sfalci e residui, oltre alla presenza di cantiere/lavori in corso». Una situazione che, si legge nel documento, lascia bambini e personale scolastico in un contesto «privo dei minimi standard di decoro, decoro urbano e vivibilità», limitando la possibilità di utilizzare gli spazi all’aperto in sicurezza.

I consiglieri sottolineano inoltre che il permanere del cantiere e degli elementi di degrado rappresenta «un potenziale ed effettivo rischio per la sicurezza e l’incolumità dei piccoli alunni, del personale docente e dei collaboratori scolastici».

Da qui la richiesta al sindaco e agli assessori competenti di chiarire quale sia il «cronoprogramma aggiornato dei lavori» e «entro quale data certa si preveda la loro definitiva conclusione e il collaudo dell’area».

I firmatari sollecitano infine un intervento d’urgenza per lo «sfalcio dell’erba, la pulizia straordinaria, la rimozione dei detriti e la sanificazione dell’intero giardino scolastico».

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