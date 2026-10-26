Nuovo stop alle lezioni alla scuola media Alagon di viale Diaz e famiglie ancora alle prese con i disagi. L’avviso della dirigenza scolastica è arrivato sul registro elettronico soltanto questa mattina, lunedì 26 ottobre, comunicando la sospensione delle attività didattiche per l’intera giornata. Una decisione che ha colto di sorpresa genitori e studenti, suscitando forte disappunto tra le famiglie, costrette a riorganizzare all’ultimo momento gli impegni di lavoro e la gestione dei figli.

La comunicazione, firmata dalla dirigente scolastica, spiega che la chiusura è stata disposta «per questioni organizzative ed in accordo con il Comune». Nel messaggio la scuola si scusa «per il brevissimo preavviso», precisando che è stato possibile «valutare la situazione solo stamattina».

Resta il disagio per una comunità scolastica che si ritrova ancora una volta a fare i conti con una sospensione delle lezioni comunicata all'ultimo minuto. Per molti genitori, avvisati quando la mattinata era già iniziata, trovare una soluzione alternativa è diventato un problema immediato, con inevitabili ripercussioni sull’organizzazione familiare e lavorativa.

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