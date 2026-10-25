Studenti costretti a lasciare le aule per l’aria irrespirabile dopo la sanificazione, infiltrazioni d’acqua e problemi strutturali: sulla scuola media Alagon servono «verifiche urgenti». A chiederle è Giancarlo Mameli, coordinatore provinciale di Sardegna al Centro 20Venti, che ha scritto al prefetto, alla Asl, all’Ufficio scolastico territoriale, al sindaco e alla dirigenza scolastica, sollecitando controlli sulla sicurezza e salubrità dell’edificio e valutando, se necessario, il trasferimento temporaneo delle classi.

L’episodio di sabato, quando gli studenti sono stati fatti uscire dopo un intervento di sanificazione, si aggiunge alle infiltrazioni durante i lavori alla copertura e alla presenza di mosche. Da verificare anche la possibile presenza di guano di piccione vicino agli impianti di climatizzazione.

Mameli chiede chiarimenti sui controlli effettuati prima e durante le lezioni. Alla Asl sollecita accertamenti igienico-sanitari, mentre agli altri enti chiede coordinamento e soluzioni tempestive.

«Non possiamo permettere che la salute degli studenti e il loro diritto all’istruzione siano compromessi da ritardi, sottovalutazioni o carenze organizzative», afferma Mameli, che invita a valutare sedi alternative per garantire la continuità didattica durante gli accertamenti.

«Le famiglie non devono essere lasciate sole nella ricerca di soluzioni che competono alle istituzioni – conclude –. È il momento di passare dalle parole ai fatti».

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