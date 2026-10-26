Musica barocca e beneficenza al Teatro Garau, dove domenica 1° novembre, alle 20, andrà in scena Lo Spedale, dramma burlesco in un atto del Seicento, proposto dal Karalis Antiqua Ensemble. L’appuntamento, promosso dall’associazione Le Belle Donne di Oristano nell’ambito delle iniziative per l’Ottobre Rosa, unisce la riscoperta del patrimonio musicale italiano alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno, con una serata che coniuga cultura e solidarietà.

L’opera, con libretto di Antonio Abati e musica di autore ignoto, intreccia ironia e satira sociale, proponendo una critica irriverente alle pratiche mediche dell’epoca. Il testo torna sul palcoscenico dopo secoli grazie al lavoro di ricerca filologica e trascrizione del manoscritto originale, conservato alla Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, curato da Federico Fiorio, direttore artistico dell’ensemble, che guiderà l’esecuzione al clavicembalo interpretando anche il personaggio del Forestiero.

Accanto a lui si esibirà un cast di cantanti e strumentisti specializzati nel repertorio barocco, con l’utilizzo di strumenti dalla montatura storica.

La serata nasce dalla collaborazione tra l’associazione Le Belle Donne e il Karalis Antiqua Ensemble, con il sostegno della Provincia e del Comune di Oristano e della Fondazione Oristano. Per l'acquisto dei biglietti è possibile consultare il sito ufficiale dell'associazione www.lebelledonne.it.

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