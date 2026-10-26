Una giornata dedicata all’ambiente, al senso civico e alla cura del territorio. Anche quest’anno il Comune di Bosa ha aderito a Puliamo il Mondo, la storica iniziativa promossa da Legambiente che punta a sensibilizzare cittadini e nuove generazioni sull'importanza della tutela ambientale e della salvaguardia degli spazi comuni.

Nei giorni scorsi gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Bosa sono stati protagonisti di un’attività di pulizia lungo la spiaggia di Bosa Marina, trasformando un semplice intervento di raccolta dei rifiuti in una preziosa occasione di educazione ambientale e crescita civica. Prima dell'avvio delle operazioni, ai ragazzi sono stati consegnati cappellini, guanti, pinze e sacchetti, strumenti che hanno consentito loro di partecipare in prima persona all'iniziativa.

L'attività si è svolta grazie alla collaborazione del servizio di igiene urbana, dei barracelli e della Polizia locale, che hanno garantito supporto e assistenza durante tutta la manifestazione. Fondamentale anche il contributo degli insegnanti che hanno accompagnato gli studenti in questa esperienza formativa, contribuendo a trasmettere valori legati al rispetto dell'ambiente e alla responsabilità verso il bene comune.

La partecipazione attiva dei giovani rappresenta uno degli aspetti più significativi dell'iniziativa. Educare al rispetto dell'ambiente significa infatti investire nel futuro, facendo comprendere alle nuove generazioni come i piccoli gesti quotidiani possano avere un impatto concreto sulla qualità della vita e sulla conservazione del patrimonio naturale.

La risposta degli studenti è stata positiva e partecipata. I ragazzi hanno lavorato con entusiasmo e senso di responsabilità, raccogliendo una notevole quantità di rifiuti e contribuendo a restituire decoro a uno dei luoghi simbolo della città. Un risultato che va oltre la semplice pulizia della spiaggia e che assume un forte valore educativo, perché rafforza la consapevolezza del ruolo che ciascuno può svolgere nella tutela dell'ambiente.

L'esperienza di Puliamo il Mondo conferma così come la collaborazione tra istituzioni, scuola e cittadini possa diventare uno strumento efficace per promuovere comportamenti virtuosi e costruire un rapporto sempre più consapevole con il territorio. Un insegnamento prezioso che i giovani partecipanti porteranno con sé anche oltre questa giornata, diventando ambasciatori del rispetto e della sostenibilità nella comunità bosana.

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