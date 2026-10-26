Il Comune di Genoni, con deliberazione della giunta comunale del 22 ottobre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), ha approvato lo schema del Documento unico di programmazione semplificato (Dups) per il triennio 2027-2029, da presentare al Consiglio comunale. Il documento definisce le principali linee di intervento dell’amministrazione, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, delle esigenze del territorio e degli obiettivi del mandato amministrativo 2024-2029.

Il Dup evidenzia una popolazione residente di 719 abitanti alla fine del 2025, con un saldo demografico complessivo negativo di 14 unità. Sul piano finanziario, il Comune presenta una situazione di cassa positiva, con un fondo di circa 3,26 milioni di euro al 31 dicembre 2025, senza debiti fuori bilancio riconosciuti nel triennio considerato e senza necessità previste di ricorrere a nuovi prestiti. L’amministrazione intende mantenere le attuali aliquote tributarie, garantire l’equità fiscale e migliorare la riscossione delle entrate, prevedendo agevolazioni soprattutto a favore dei nuclei familiari più fragili.

Tra gli interventi principali per il triennio figurano la riqualificazione energetica della scuola media e del bocciodromo comunale, per un importo complessivo di 810 mila euro, il potenziamento dei servizi scolastici e il sostegno alle famiglie attraverso contributi sociali, aiuti per le persone con disabilità e gli anziani e misure contro lo spopolamento. È inoltre prevista la sostituzione dell’agente di polizia municipale cessato dal servizio nel 2026, con l’obiettivo di rafforzare il controllo del territorio, la sicurezza e la vigilanza ambientale.

Particolare attenzione sarà dedicata alla valorizzazione culturale e turistica del paese, attraverso la gestione e la promozione del Museo del Cavallino, del Parc, della biblioteca comunale e delle altre strutture museali. L’amministrazione intende sostenere le associazioni locali, organizzare eventi culturali e individuare nuove modalità di gestione dei servizi museali e della struttura ricettiva di Monti, situata alle pendici della Giara. Proseguiranno inoltre gli interventi per l’aggiornamento del Piano urbanistico comunale (Puc), la digitalizzazione delle pratiche edilizie e il miglioramento dell’accessibilità alle strutture culturali.

Per quanto riguarda le infrastrutture e l’ambiente, il Comune prevede la manutenzione di strade, piazze e illuminazione pubblica, la prosecuzione della raccolta dei rifiuti in forma associata e la gestione del servizio idrico integrato. Saranno inoltre portati avanti i progetti di protezione civile, i cantieri per la manutenzione del patrimonio comunale e le iniziative per lo sviluppo economico locale. In ambito energetico, si intende proseguire il percorso per la costituzione di una comunità energetica condivisa con altri comuni del territorio.

(Unioneonline/En.Ne.)

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