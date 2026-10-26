l’incendio
26 ottobre 2026 alle 08:40aggiornato il 26 ottobre 2026 alle 08:41
Terralba, tre auto in fiamme in via TirsoSul posto una squadra dalla sede centrale dei vigili del fuoco
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Tre auto in fiamme a Terralba.
Poco dopo la mezzanotte la sala operativa dei vigili del fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di intervento per un incendio di tre vetture in via Tirso.
Sul luogo è stata inviata una squadra dalla sede centrale, che ha provveduto a domare il rogo. In corso di accertamento le cause.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata