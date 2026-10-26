Tre auto in fiamme a Terralba.

Poco dopo la mezzanotte la sala operativa dei vigili del fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di intervento per un incendio di tre vetture in via Tirso.
Sul luogo è stata inviata una squadra dalla sede centrale, che ha provveduto a domare il rogo. In corso di accertamento le cause.

(Unioneonline)

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