Il blitz è scattato ieri pomeriggio in un B&B in via Verga a Oristano. In manette sono finiti due ventenni del Casertano accusati di aver truffato gli anziani nei centri del Guilcier e Barigadu.

A farlo scattare i carabinieri del comando di Ghilarza che sono scesi nel capoluogo per mettere le manette ai due giovani dopo diverse settimane di indagine.

I due hanno messo in piedi la solita truffa del finto carabiniere. In sostanza uno si è qualificato al telefono come militare per comunicare all’anziano-vittima che un parente era coinvolto in gravi vicende giudiziarie e che fosse necessario consegnare del denaro per evitargli conseguenze penali. Poco dopo, l’altro si presentava nella casa della vittima per incassare soldi o oggetti in oro.

Questa volta però a bussare sono stati i veri carabinieri che hanno portato prima in caserma e poi nel carcere di Massama i loro falsi colleghi.

