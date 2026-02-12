L’appello è chiaro: «A Carnevale, nessuno sballo vale, conosci il tuo limite». E arriva dalla Asl di Oristano, precisamente dal Servizio Dipendenze, a pochi giorni dagli eventi come la Sartiglia, Su Marrulleri, Sa Carrela ‘e Nanti ai quali partecipano tanti giovani. «Il nostro – spiega la psicologa del Serd Andrea Wenzel – vuole essere un invito alla prevenzione dei numerosi casi di intossicazione alcolica, in particolare tra i minorenni, che ogni anno richiedono l’intervento del Pronto Soccorso».

La Asl ricorda i rischi degli eccessi: «Bere troppi alcolici e fare uso di sostanze stupefacenti comporta gravi rischi per la salute: dall’intossicazione alcolica, che può richiedere il ricovero ospedaliero, a comportamenti aggressivi, risse, cadute accidentali e incidenti stradali. Ci sono poi le conseguenze legate alla perdita della patente, le difficoltà legate al suo recupero ed i malesseri post-sbornia che danneggiano la salute fisica e psicologica – afferma ancora la dottoressa Wenzel – Gli adolescenti sono particolarmente vulnerabili, poiché spesso non conoscono i propri limiti e, sotto la pressione del gruppo, tendono a esagerare».

Per un Carnevale sicuro, il Serd invita a seguire alcuni semplici consigli di buon senso: mangiare prima di bere alcolici e bere molta acqua per rimanere idratati. fare pause tra un drink e l’altro, per dare al corpo il tempo di metabolizzare l’alcol, evitare di mischiare alcol e sostanze stupefacenti: aumentano i rischi per la lucidità e la sicurezza, evitare i superalcolici, che alzano rapidamente il tasso alcolemico e fermarsi se si avvertono malesseri fisici. Ma vengono chiamati a raccolta anche i genitori. La Asl ricorda che è importante che la famiglia monitori attentamente i comportamenti dei figli.

C'è poi l'appello alla guida sicura: «Prima di uscire – consigliano dal Serd – è buona regola stabilire insieme chi sarà la persona che non berrà alcolici e che si occuperà della guida. Per i neopatentati, è importante rispettare la tolleranza zero: anche una piccola quantità di alcol può far perdere la patente. Inoltre, occorre ricordare che la cannabis e altre sostanze possono rimanere nel corpo per giorni, aumentando il rischio di perdere la patente a distanza di giorni».

