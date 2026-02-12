Si è conclusa con un bilancio positivo la partecipazione di Cantina Contini 1898 di Cabras a Wine Paris 2026. L'azienda sarda è stata tra le grandi protagoniste dell'ultima giornata della fiera, grazie a un appuntamento che ha richiamato l'attenzione della critica internazionale, Antico Gregori 1991 è stato protagonista della prestigiosa masterclass organizzata da Gambero Rosso, dedicata ai Vini Rari italiani, all’interno di una selezione di soli 11 vini. Davanti a una platea particolarmente numerosa di buyer, sommelier e giornalisti, il gioiello di casa Contini ha confermato la sua leggendaria capacità di evoluzione nel tempo. Antico Gregori, emblema della Vernaccia di Oristano, è un vino ossidativo unico, affinato per decenni in botti scolme sotto un velo di lieviti flor.

Selezionato tra i soli 11 Vini Rari della masterclass del Gambero Rosso, ha conquistato la platea per la sua longevità e per l’inconfondibile profilo aromatico di mandorla e spezie. La degustazione, guidata da Lorenzo Ruggeri, direttore del Gambero Rosso, e dal critico internazionale Raoul Salamà, con il contributo di Andrea Balleri, brand ambassador della Cantina, ha celebrato questo vino, affinato per decenni in botti secolari. La Cantina Contini ha presenziato all’evento all’interno del padiglione del Concours Mondial de Bruxelles, portando la voce della Sardegna in una delegazione di 30 cantine internazionali d'eccellenza. Il Brand Ambassador Andrea Balleri (Miglior Sommelier d’Italia) ha curato gli incontri presso lo stand, registrando un forte interesse per l'intera gamma aziendale e per il territorio della Valle del Tirso.

«Torniamo da Parigi con la consapevolezza che la Vernaccia di Oristano ha un posto d'onore nell'Olimpo dell'enologia mondiale - dichiara Andrea Balleri - ma abbiamo riscontrato un forte interesse anche per la nostra linea di Vermentini di Sardegna DOC. L'accoglienza riservata all'Antico Gregori 1991 durante la masterclass dei Vini Rari conferma che il mercato internazionale ricerca sempre più vini con un'identità profonda, capaci di raccontare una storia unica e senza tempo».

