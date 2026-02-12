Sono ripresi, a Gonnostramatza, i lavori di rifacimento del ponte pedonale sul “Rio Mannu”.

Un’opera strategica per la comunità, fondamentale nella vita quotidiana dei cittadini in quanto collega le due parti del paese. Per quest’ultimo lotto di lavori sono stati stanziati in totale 375mila euro, con la quale si interverrà sulle rampe d’accesso e, in particolare, sulla pavimentazione, i parapetti, le protezioni e la sistemazione della parte laterale (che include anche la piazza dei Caduti).

«Puntiamo a restituire ai cittadini l’uso del ponte – commenta la sindaca Maria Agnese Abis – che collega i due rioni del paese, eliminando i disagi attuali che costringono i cittadini ad allungare il percorso. Auspichiamo la conclusione dei lavori prima dell’inizio dell’estate. L’utilizzo del ponte sul Rio Mannu sarà fondamentale, in futuro, nella vita quotidiana dei cittadini».

© Riproduzione riservata