Il maltempo ha costretto oggi gli organizzatori dell'Associazione Karrasegare ' Osincu a cancellare la manifestazione di giovedì grasso.

«Nonostante l'impegno e l'entusiasmo, le condizioni meteorologiche non hanno permesso di garantire la sicurezza degli spettatori e dei partecipanti - dichiarano -. Ringraziano le famiglie, le scuole e i volontari che hanno lavorato con passione per rendere possibile l'evento, e promettiamo di rifarci al più presto con ancora più energia e sorrisi».

Tempo permettendo, la città si prepara comunque a vivere gli altri appuntamenti del Carnevale. Sabato 14 febbraio alle 18 festa delle Cantine in Maschera; domenica 15 febbraio animazione per le vie del centro con la mascherata alla Bosana e "Fantasia de Ballos".

