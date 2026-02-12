Cabras, la borgata di San Giovanni di Sinis si sgretolaIl sindaco Abis ha emanato un'ordinanza urgente per vietare il transito in varie zone
La costa del Sinis si sgretola. Il forte vento, le grosse mareggiate e le piogge che non passano stanno creando gravi problemi alla stabilità della linea di costa, dei versanti e delle strutture di accessibilità delle spiagge.
Ecco perché il sindaco di Cabras Andrea Abis ha emesso un'ordinanza urgente per vietare il transito e l’accesso alla spiaggia dove è presente la Torre e l'utilizzo delle scale di discesa a mare, quelle inaugurate due stagioni fa.
«Siamo davanti ad un processo di erosione e pericolo smottamento del versante mai visto prima - commenta Abis - Preoccupa l’accelerazione improvvisa del fenomeno, è stata rilevata una linea di faglia longitudinale lunga più di 100 metri e che fino ad oggi non c’era. Brutto segno, un ammasso di dimensioni imponenti si sta spostando, il campanello d’allarme ha suonato».
Nell’ordinanza si legge che è stato accertato il distacco e crollo di voluminose nicchie di duna consolidata al piede della falesia, aggredita dalle mareggiate. Ma anche che la formazione improvvisa di una vistosa linea di fessurazione del versante a mezza costa è indicatore di una attivazione del movimento di distacco dell’ammasso di sabbia consolidata.