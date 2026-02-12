La costa del Sinis si sgretola. Il forte vento, le grosse mareggiate e le piogge che non passano stanno creando gravi problemi alla stabilità della linea di costa, dei versanti e delle strutture di accessibilità delle spiagge.

Ecco perché il sindaco di Cabras Andrea Abis ha emesso un'ordinanza urgente per vietare il transito e l’accesso alla spiaggia dove è presente la Torre e l'utilizzo delle scale di discesa a mare, quelle inaugurate due stagioni fa.

«Siamo davanti ad un processo di erosione e pericolo smottamento del versante mai visto prima - commenta Abis - Preoccupa l’accelerazione improvvisa del fenomeno, è stata rilevata una linea di faglia longitudinale lunga più di 100 metri e che fino ad oggi non c’era. Brutto segno, un ammasso di dimensioni imponenti si sta spostando, il campanello d’allarme ha suonato».

Nell’ordinanza si legge che è stato accertato il distacco e crollo di voluminose nicchie di duna consolidata al piede della falesia, aggredita dalle mareggiate. Ma anche che la formazione improvvisa di una vistosa linea di fessurazione del versante a mezza costa è indicatore di una attivazione del movimento di distacco dell’ammasso di sabbia consolidata.

