Chi sperava in un cambiamento di rotta, almeno a ridosso del Ferragosto, si sbagliava. L'emergenza sanitaria in città aumenta: anche questa settimana le porte dell'ambulatorio della Guardia medica di Oristano, in via Carducci, resteranno chiuse. E i disagi aumentano, vista l'invasione dei turisti che soggiornano in città. E non va meglio negli altri paesi limitrofi.

Una situazione di disagio che nei prossimi giorni metterà ancora una volta a dura prova il Pronto soccorso dell'ospedale San Martino, in affanno da anni. Anziché aumentare i giorni infatti la Asl elimina del tutto il servizio. A riferirlo, con una nota sul sito lo scorso 2 agosto, è la stessa direzione generale dell'azienda sanitaria.

Poche parole: «Comunichiamo che nella settimana che va dal quattro all'undici agosto il punto di guardia medica di Oristano, non sarà attivo. In caso di necessità rivolgersi ai punti di continuità assistenziale vicini». Che però la Asl nel sito non indica quali. Prima di raggiungere gli ambulatori è meglio quindi contattare il medico via telefono. Per evitare un viaggio a vuoto. Cosa succederà invece da lunedì dodici agosto e quindi nei giorni caldi del Ferragosto ancora non si sa. Ma l'emergenza sanitaria continua anche a Cabras. La settimana scorsa il medico per tre giorni non si è presentato. Ieri disagi anche a Riola Sardo: la Guardia medica non era attiva.

