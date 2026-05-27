La festa delle Comunità, per chi assiste e sostiene i più fragili quotidianamente, bambini, adolescenti, ragazze madri, si terrà venerdì prossimo 29 maggio a Bonarcado.

Oltre 30 comunità e associazioni isolane, quindi educatori e operatori che si occupano di accoglienza, educazione e didattica per i bambini minori in condizione di fragilità e a ragazze madri, si son dati appuntamento al resort Sa Mola per tracciare lo stato dell’arte del settore, per confrontarsi, scambiare esperienze e stringere collaborazioni.

L’incontro è organizzato dalla Federazione Isperantzia che, dal 2008, crea reti sociali tra associazioni, cooperative, fondazioni ed enti impegnati nella gestione di servizi educativi e residenziali per i minori. Isperantzia è un modello esemplare che ispira continuamente le comunità e associazioni che si occupano di accoglienza, supporto educativo e tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’appuntamento bonarcadese fa parte del piano “Una rete per una rete”, con il sostegno della Fondazione Haiku Lugano, Fondazione Alberto e Franca Riva e Fondazione Peppino Vismara, con l’obiettivo di potenziare l’operato delle comunità educative sarde, favorendo confronto, interazioni e collaborazione.

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