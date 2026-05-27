In occasione delle elezioni comunali del 7 e dell'8 giugno 2026 l’amministrazione comunale di San Vero Milis assicura il trasporto ai seggi degli elettori con gravi difficoltà motorie.

Gli elettori con effettiva impossibilità di raggiungere il luogo di voto, previa prenotazione, possono richiedere il servizio di trasporto dalla loro abitazione al seggio e viceversa, con automezzo idoneo anche al trasporto di sedia a rotelle.

"Per richiedere il servizio è necessario contattare l’Ufficio Elettorale del Comune di San Vero Milis al numero di telefono 0783 460122 o 0783 460123 - fanno sapere dal Municipio – Per una migliore organizzazione del servizio è opportuno prenotare per tempo il trasporto".

Il servizio sarà svolto domenica 7 giugno dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. E poi il lunedì 8 giugno dalle 9 alle 12.

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