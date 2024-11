Un mese di tempo per smaltire i cumuli di carta, che con il normale sistema di raccolta dei rifuiti non sempre è facile conferire. Comune e Formula Ambiente lanciano una campagna straordinaria destinata alle utenze domestiche e non domestiche.

«Capita spesso che nelle case, nelle cantine e nelle soffitte, ma anche negli uffici e nelle attività commerciali, si accumulino grandi quantitativi di carta che non è possibile riporre negli appositi mastelli in occasione dei turni di ritiro dedicati», spiega l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda. Da qui l’iniziativa. «Fino al 19 dicembre potrà essere conferita carta di ogni tipo, giornali, riviste e libri obsoleti», fa sapere l’esponente della Giunta. «Tutto quanto possa essere destinato al macero per il riciclo». Per le utenze domestiche, le giornate di ritiro straordinario saranno le stesse già stabilite dal calendario, ma senza limitazioni di quantitativo.

Le attività produttive, invece, dovranno prenotare il ritiro tramite il numero verde della Società Formula Ambiente 800632270 o contattando i numeri del servizio Ambiente 0783/791619 791634.

I fogli singoli dovranno essere sistemati all’interno di uno scatolone di cartone, i giornali preferibilmente legati da uno spago e i libri dovranno essere impilati per agevolare il ritiro da parte degli operatori.

