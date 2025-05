L’obiettivo è far conoscere l’offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. La Provincia di Oristano ha aderito all’iniziativa “SOS ITS – Job Skill”, evento promosso dalla Regione Sardegna e organizzato dalla Fondazione ITS TAGSS – Filiera Agroalimentare. L’appuntamento è per martedì presso l’ITS “Lorenzo Mossa” di Oristano. A partire dalle 9 gli studenti potranno partecipare a una sessione informativa, attività laboratoriali e visitare i cinque stand delle Fondazioni ITS sarde: TAGSS (settore agroalimentare), Energia Sardegna (efficienza energetica), Mo.So.S. (mobilità sostenibile), TAC Sardegna (turismo e beni culturali) e Novitas 4.0 (ICT). La seconda parte della mattinata vedrà la partecipazione di rappresentanti di spicco del mondo scolastico, imprenditoriale e istituzionale tra cui Ilaria Portas, assessora regionale alla Pubblica Istruzione. Apriranno i lavori l’amministratore straordinario della Provincia, Battista Ghisu, e il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna. “Il tessuto imprenditoriale e artigianale dell’Oristanese deve essere coinvolto in questo processo – ha dichiarato Ghisu – l’impegno della Provincia è rivolto a favorire lo sviluppo di sinergie che consentano di valorizzare le grandi potenzialità del territorio per un rilancio sociale ed economico”.

© Riproduzione riservata