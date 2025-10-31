Oristano, al via il nuovo anno accademico di UniKoinéI lavori saranno moderati da don Roberto Caria, vicepresidente del polo UniKoinè
Lunedì alle 9.30 verrà inaugurato l’anno accademico di UniKoinè, il polo universitario della scuola Superiore per mediatori linguistici “San Domenico” di Roma, che è attivo in città dallo scorso anno nella sede di via Cagliari 179.
«Partiamo con il secondo anno di una proposta universitaria a oggi unica in Sardegna. Devo dire che in questa prima fase c’è stata grande soddisfazione perché abbiamo realizzato un’idea di studio universitario diversa dal solito e in tanti sensi sperimentale – ha sottolineato il presidente del polo UniKoinè e professore di Filosofia alla Pontificia facoltà teologica della Sardegna, Andrea Oppo - L’apprendimento delle lingue rappresenta la gran parte delle attività didattiche, ma le imparano con un coinvolgimento attivo: con laboratori, dialoghi in gruppo, uscite nel territorio. In tutto questo non mancano ovviamente gli esami più tradizionali».
Lunedì alle 9.30 dopo i saluti istituzionali dell’arcivescovo, monsignor Roberto Carboni, sono previsti diversi interventi poi sarà lo stesso Oppo a inaugurare ufficialmente l’anno accademico. I lavori saranno moderati da don Roberto Caria, vicepresidente del polo UniKoinè.