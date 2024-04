L'attesa è finita, in piazza Mariano a Oristano partono i lavori di riqualificazione.

Da lunedì, e fino al 31 dicembre, nell'area interessata dal progetto da 616mila euro, saranno in vigore una serie di divieti. Il comandante della polizia municipale, Gianni Uras, ha firmato l'ordinanza che istituisce la sospensione dei parcheggi a pagamento, dello stallo riservato alle biciclette, di quello per persone con ridotta deambulazione e delle fermate dell’autobus (sarà l’Arst a predisporre eventuali variazioni).

Nel tratto di piazza compreso tra via Solferino, via Masones e via Vittorio Veneto saranno vietate la sosta e la fermata, così come nel tratto compreso tra piazza Mariano, via Masones e via Lepanto, per la realizzazione della rotatoria e della segnaletica stradale.

Parcheggi e fermate dell'autobus sospesi oltre al divieto di sosta e fermata anche nel lato carrabile tra l'angolo di via Masones e quello di via Ricovero. Qui, in un secondo momento, verrà istituito il doppio senso di marcia, con la regolazione semaforizzata della circolazione all’intersezione tra piazza Mariano e via Ricovero.

