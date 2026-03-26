Sarà la società Serenissima Ristorazione S.p.A. a gestire nei prossimi cinque anni il servizio di ristorazione scolastica, a Oristano. Il Comune ha affidato l’appalto, di poco inferiore ai 4 milioni di euro (3.916.304,56 Iva compresa), al termine di una procedura di gara conclusa con un ribasso del 16,67% rispetto alla base.

L’amministrazione evidenzia il valore del servizio per la comunità scolastica. “La ristorazione scolastica non è un servizio accessorio, ma un vero e proprio investimento educativo e sociale – dichiara il sindaco Massimiliano Sanna – Attraverso questo affidamento vogliamo garantire standard elevati, attenzione alla qualità degli alimenti e un’organizzazione efficiente, capace di rispondere concretamente alle esigenze delle famiglie”.

Il capitolato speciale d’appalto, costruito sulla base dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), definisce il modello organizzativo del servizio: qualità delle materie prime, equilibrio nutrizionale nel rispetto delle linee guida sanitarie, sicurezza alimentare e controlli, efficienza nella gestione e continuità, sostenibilità ambientale e riduzione degli sprechi. Prevista inoltre una collaborazione con le istituzioni scolastiche, con il supporto di un nutrizionista per la definizione dei menù e attività di educazione alimentare, oltre al coinvolgimento dei genitori nelle attività di monitoraggio.

“Abbiamo costruito un capitolato solido, aggiornato ai nuovi CAM e fortemente orientato alla partecipazione – aggiunge l’assessore Simone Prevete – La qualità del servizio passa anche dal coinvolgimento delle scuole e delle famiglie”. Il nuovo affidamento entrerà in vigore con l’avvio del prossimo anno scolastico.

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