Il Consiglio comunale di Oristano ha approvato il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, le tariffe TARIP 2024 e l’integrazione del regolamento per l’applicazione della Tari puntuale con le agevolazioni per le attività commerciali e artigianali che hanno sede nelle zone interessate da cantieri la cui durata è superiore ai 6 mesi.

Su quest'ultimo punto assemblea compatta: il via libera è arrivato all'unanimità. Nonostante le perplessità evidenziate dal consigliere di maggioranza Giuliano Uras (Oristano al centro). «Non ritengo che prepararci a ristorare i commercianti per la presenza di un cantiere pubblico sia un’operazione corretta», ha sostenuto Uras evidenziando le criticità del regolamento che, così come formulato, si presta a diverse interpretazioni. «Quando si amministra, ogni centesimo speso ha lo stesso valore dal primo all’ultimo e se spendiamo in maniera impropria, non siamo buoni amministratori», ha proseguito.

Il sindaco Massimiliano Sanna ha sottolineato l’impegno della Giunta: «Da subito ci siamo confrontati con i commercianti per andare incontro alle difficoltà evidenziate. Tutti insieme abbiamo trovato questa formula. Per quanto riguarda il PNRR, è una fortuna avere queste risorse, tutta la città ne beneficerà».

Il dibattito è proseguito con l’approvazione (15 voti favorevoli) del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il biennio 2024/2025. Via libera con i voti della maggioranza anche alle nuove tariffe Tarip che, come ha spiegato l’assessore al Bilancio Luca Faedda «introduce la misurazione effettiva dei rifiuti prodotti, per il secco indifferenziato, rendendo il tributo più preciso e puntuale».

