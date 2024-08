Cinema all’aperto ai titoli di coda? Se lo chiedono i consiglieri di minoranza Francesco Federico (Oristano Democratica e Possibile), Efisio Sanna, Carla Della Volpe, Francesca Marchi (Oristano Più) e Massimiliano Daga (Partito democratico).

Della rassegna cinematografica, promossa ogni anno da Comune e Pro Loco ancora nessuna notizia.

«Lo scorso mese di giugno attraverso i mezzi d’informazione cittadini si preannunciava il ritorno della rassegna serale all’aperto a partire da metà luglio, sino ad agosto o inizio settembre - osservano i consiglieri in un’interpellanza al sindaco e alla Giunta - di fatto, ormai a ridosso di Ferragosto, nonostante i rassicuranti preannunci di inizio estate, dell’atteso e consueto evento culturale cinematografico non si ha alcun riscontro, facendo ormai temere che lo stesso non si svolgerà neanche quest’anno».

I firmatari ricordano che già un anno fa la città aveva dovuto rinunciare all’atteso appuntamento culturale che dagli anni Novanta, prima sotto il nome di “Racconti d’estate” poi di “Effetto notte” porta sul grande schermo all’aperto pellicole premiate nei festival ma poco proiettate nelle sale cittadine. «Le proiezioni, che si sono tenute anche nei recenti anni condizionati dalla pandemia - osservano ancora i consiglieri - nel 2023 non sono state realizzate, parrebbe per la lunga, imbarazzante e inconcludente crisi politica della maggioranza». Nell’interpellanza si chiede «per quali motivazioni la rassegna anche quest’anno pare non svolgersi» e a questo punto «se l’evento non rientri più nella programmazione culturale dell’amministrazione».

