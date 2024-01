In piazza Corrias a Oristano ieri è arrivata l’autobotte di Abbanoa, servizio sostitutivo necessario a garantire l’approvvigionamento idrico dopo che un problema al serbatoio di viale Repubblica ha reso non potabile l’acqua nel centro storico, in viale Brianza e in piazza Roma.

Dalla società di gestione del servizio spiegano che «le precipitazioni della scorsa settimana, a seguito di un prolungato periodo di siccità, hanno determinato un aumento della torbidità dell’acqua fornita dalle sorgenti di Santu Miali e Bau Nou che alimentano il serbatoio di Sa Rodia (al servizio di una parte della città di Oristano). In via cautelativa e sino alla fine del fenomeno, la risorsa idrica distribuita non è potabile. Lo stesso fenomeno riguarda il comune di Siamaggiore, alimentato dalle stesse sorgenti».

Oggi il servizio sostitutivo è stato garantito dalle 14 alle 18, mentre domani l’autobotte (che sosterà in piazza Corrias fino a quando i parametri non torneranno nella norma) sarà a disposizione dei cittadini dalle 9 alle 13. I tecnici di Abbanoa stanno procedendo con operazioni di sflussaggio della rete per aumentare il ricambio di acqua e con il costante monitoraggio dei parametri di torbidità.

Situazione sotto controllo in tutte le altre zone della città: i punti di campionamento dei pozzi di via Adua, via Solferino, via Marconi, via San Martino, via Milis e via Temo hanno escluso situazioni di anomalia.

