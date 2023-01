Gelo dappertutto: nelle aule, nei bagni, nei corridoi e nelle palestre. Ecco perché quasi tutti gli studenti intorno alle 9,30 hanno deciso di tornare a casa. Riscaldamenti spenti questa stamattina al liceo scientifico “Mariano IV d’Arborea” di Oristano. Problemi ancora una volta all’impianto di riscaldamento. Come è avvenuto nei giorni scorsi nella scuola primaria di via Solferino, sempre ad Oristano.

La direzione del liceo però stamattina non è rimasta indifferente, del resto non aiutano sicuramente le basse temperature di questi giorni. Visti i disagi e il freddo all'interno dell'Istituto la scuola ha subito interpellato i tecnici della provincia che hanno assicurato un pronto intervento. Questo però dopo tante altre segnalazioni avvenute la scorsa settimana.

Anche sabato scorso, infatti, la maggior parte degli studenti, per protesta, non è rimasta in aula ma nei corridoi. Si tratta in sostanza di un problema generalizzato. In alcune classi i termosifoni non funzionano per niente, in altre a metà.

Un disagio questo non solo per gli studenti che per cinque ore stanno fermi nei loro banchi, ma anche per i docenti, per i bidelli e per chi lavora in segreteria. E chissà se per domani il problema sarà risolto. Intanto monitorano la situazione i rappresentanti d’Istituto. Non è esclusa una protesta di massa.

